Недавно полученные зенитные ракетные комплексы Patriot существенно усилили противовоздушную оборону Украины. Они помогут противодействовать российским самолетам, терроризирующим нашу страну управляемыми авиабомбами.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

– Patriot, которые пришли, – это существенное усиление. Мы знаем, что комплекс имеет гораздо большую дальность, чем С-300, и это поможет нам на определенных направлениях, где сейчас противник применяет, в частности, управляемые авиабомбы с самолетов СУ-35, — подчеркнул Игнат.

Он напомнил, что Украина еще ждет комплексы SAMP/T и NASAMS.

Спикер отметил, что системы Patriot помогут “держать немного дальше, на расстоянии российские самолеты от наших границ”. Однако полностью проблему защиты неба над Украиной они не решат.

– Полностью проблему можно решить благодаря F-16. Потому что это оружие, которое может оперативно реагировать и быть там, где нужно, — объяснил Игнат.

Он добавил, что Украина уже фактически получила весь спектр западного вооружения, обещанного партнерами. Но чтобы “пазл сложился”, нужны многофункциональные истребители F-16.

Юрий Игнат также напомнил, что атаки РФ по критической инфраструктуре Украины дронами Шахед (Shahed) и крылатыми ракетами “существенно истощили нашу ПВО”, поэтому ее нужно постоянно усиливать, в том числе и ракетами.

19 апреля в Министерстве обороны Украины подтвердили получение ЗРК Patriot. В нашу страну прибыли комплексы от США, Нидерландов и Германии.

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