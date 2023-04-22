Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Травили и били: на Черниговщине подростки издевались над девочкой и снимали это на видео
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Україна
Юлия Соколова, редактор ленты

Будут держать самолеты РФ на расстоянии от границ: Игнат о получении ЗРК Patriot

ЗРК Patriot
Фото: Depositphotos

Недавно полученные зенитные ракетные комплексы Patriot существенно усилили противовоздушную оборону Украины. Они помогут противодействовать российским самолетам, терроризирующим нашу страну управляемыми авиабомбами.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

– Patriot, которые пришли, – это существенное усиление. Мы знаем, что комплекс имеет гораздо большую дальность, чем С-300, и это поможет нам на определенных направлениях, где сейчас противник применяет, в частности, управляемые авиабомбы с самолетов СУ-35, — подчеркнул Игнат.

Он напомнил, что Украина еще ждет комплексы SAMP/T и NASAMS.

Спикер отметил, что системы Patriot помогут “держать немного дальше, на расстоянии российские самолеты от наших границ”. Однако полностью проблему защиты неба над Украиной они не решат.

– Полностью проблему можно решить благодаря F-16. Потому что это оружие, которое может оперативно реагировать и быть там, где нужно, — объяснил Игнат.

Он добавил, что Украина уже фактически получила весь спектр западного вооружения, обещанного партнерами. Но чтобы “пазл сложился”, нужны многофункциональные истребители F-16.

Юрий Игнат также напомнил, что атаки РФ по критической инфраструктуре Украины дронами Шахед (Shahed) и крылатыми ракетами “существенно истощили нашу ПВО”, поэтому ее нужно постоянно усиливать, в том числе и ракетами.

19 апреля в Министерстве обороны Украины подтвердили получение ЗРК Patriot. В нашу страну прибыли комплексы от США, Нидерландов и Германии.

Читайте также
В Пентагоне объяснили, почему не спешат с истребителями для Украины
Марк Міллі

Война в Украине, Повітряні сили України, Російська агресія, Юрій Ігнат
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Центр Херсона под обстрелами: оккупанты бьют из минометов
обстріл Херсону
В ЕС и странах G7 склоняются к гибридному трибуналу за преступления агрессии — DW
володимир путін
Взрывы в оккупированном Крыму и Олешках: 423-й день войны
Будут держать самолеты РФ на расстоянии от границ: Игнат о получении ЗРК Patriot
Утечка документов США: первые данные появились через 48 часов после вторжения в Украину
Пентагон Джек Тейшейра
Португалия предоставит Украине пять бронемашин — глава Минобороны
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.04.2023)
Будут держать самолеты РФ на расстоянии от границ: Игнат о получении ЗРК Patriot
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.04.2023)
Будут держать самолеты РФ на расстоянии от границ: Игнат о получении ЗРК Patriot
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.04.2023)
Будут держать самолеты РФ на расстоянии от границ: Игнат о получении ЗРК Patriot
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (21.04.2023)
Будут держать самолеты РФ на расстоянии от границ: Игнат о получении ЗРК Patriot
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь