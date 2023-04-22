Военный РФ рассказал о якобы захвате танка Leopard, принудительном отправлении людей в атаки и якобы участии детей в боях.

Об этом говорится в очередном аудиоперехвате ГУР Минобороны Украины.

— Взяли типа с Леопардом, с этим танком, — говорит оккупант.

Российский военный рассказывает, даже если военные отказываются идти в атаку, им все равно не избежать смерти. Ведь за такое отправляют в тюрьму, а оттуда – снова в армию.

— Я лучше 500-м поеду, нах*й, типа отказ. Типа я лучше в тюрьме посижу, выйду нах*й. В тюрьме посидишь, опять сюда направят нах*й, — говорит оккупант.

К слову, ранее сообщалось, что в России ФСБ проводит чистку во внутренних органах.

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