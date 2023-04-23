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Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

Американские законодатели призвали Россию немедленно вернуть депортированных украинских детей

Американские законодатели призвали Россию немедленно вернуть депортированных украинских детей
Фото: Depositphotos

Члены Конгресса США на заседании комитета по иностранным делам осудили депортацию украинских детей и внесли соответствующую резолюцию в Палате Представителей и в Сенате.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Указано, что такие слушания помогают найти новые рычаги и способы привлечь к ответственности виновных.

— Участники заседания привели факты, когда оккупанты буквально вырывали детей из семей, отвозили в лагеря, где они живут в нечеловеческих условиях. В местах пребывания на них давят пропагандой. Таким образом пытаются перевоспитать и принудить к покорности. Это не только военное преступление, это признак геноцида и попытка стереть саму идентичность нации, — говорится в сообщении.

По словам конгрессменов, выданный Международным уголовным судом ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по этому обвинению — это первый из многих важных шагов для привлечения высшего политического руководства РФ к ответственности.

— Эта резолюция должна продемонстрировать, что американский народ поддерживает стремление украинцев бороться за свою демократию и возвращение этих детей в их дома, — отметили американцы.

По данным Европарламента, количество похищенных оккупантами украинских детей, которых принудительно депортировали на территорию Российской Федерации, может составлять от 16 до 300 тыс.

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Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Война в Украине, Депортация, США
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