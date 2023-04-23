Почему авиабомбы все чаще падают в России: ответ Мусиенко

Недавние взрывы в Белгороде связаны с “внештатными ситуациями” по переориентации российских ФАБов на функции управляемых авиабомб типа Джейдамов.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.

– Дело в гонке вооружений, в которую Россия влезла с США. Есть Джейдамы — наши Силы обороны, Воздушные силы, используют. Это управляемая бомба дальностью 73 км, она адаптирована, фактически из бомбы создается ракета, летящая на 70 км, там датчики GPS, над ней оборудование в виде крыльев. Россия решила сделать это со своими ФАБами, но они тяжелые. Это 1,5-тонная бомба. Они их подвешивают, но у них уже не в первый раз внештатные ситуации связаны с тем, что им нужно набрать скорость, высоту. И эта бомба практически уже готова к использованию, а пилоты еще не готовы ее запустить. Она активируется — и что ему с ней делать. Он на посадку с ней пойти не может, потому что она взорвется, он ее никуда уже не может деть. И они производят сброс. А где они делают сброс – это уже вопрос, – объяснил эксперт.

Кроме того, он отметил, что из-за перебрасывания сил Россия пока не прикрыта, что создает пробел, которым можно воспользоваться при возможности.

Напомним, ночью 20 апреля в Белгороде прогремел мощный взрыв на одном из центральных перекрестков города. Из-за взрывной волны повреждения получили соседний дом и автомобили.

Впоследствии появилось видео момента падения российской бомбы в Белгороде.

Позже в городе на улице Шаландина, где с самолета Су-34 упала авиабомба, нашли еще один авиационный боеприпас.

Фото: Жесть Белгород

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.