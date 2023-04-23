В ближайшее время РФ может начать штурм Угледарского направления — Дмитрашковский

Вероятно, в ближайшее время российские войска могут начать штурмовые действия на Угледарском направлении.

Об этом в эфире телемарафона сказал руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

— Можно сделать вывод, что поскольку на Угледарском направлении на сегодня активных боевых действий не ведется, кроме обстрелов, то можно сказать, что враг скорее всего начнет штурмовые действия в этом районе. Потеряв много личного состава на Авдеевском и Марьинском направлениях, я думаю, что враг в ближайшее время сосредоточит внимание опять же на Угледарском направлении, — сказал он.

Дмитрашковский отметил, что вчера оккупанты шесть раз нанесли удары по Угледару из авиации. Российские войска придерживаются тактики выжженной земли, чтобы украинским защитникам не было возможности где-либо держать оборону.

Руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления также добавил, что враг панически боится украинского контрнаступления, а также поступления ВСУ западного оружия.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что украинские военные заняли позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

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