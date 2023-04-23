После распространения в украинских СМИ информации аналитиков из Института изучения войны (ISW) о якобы заходе ВСУ на левобережье Днепра, Россия подтянула туда дополнительные силы и ответила обстрелом Херсонской области.

Об этом заявила начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Ее спросили, какова уточненная информация относительно заявленного аналитиками форсирования реки Днепр якобы украинскими военными.

— Надо доверять достоверным источникам и понимать, что такое выводы аналитики, и что такое отчет о проведенной боевой работе. Уточненная информация, к сожалению, не очень утешительная и не очень приятная, потому что реагируя на такие информационные вбросы враг очень существенно усилил атаки по противоположному берегу. Мы имеем очень мощный обстрел Херсонского района, Бериславского района, — сообщила она.

По ее данным, в результате атаки России были разрушены около 30 жилых домов и школа в одном из населенных пунктов, кроме того, пострадали гражданские люди.

— Воодушевленный такой информацией враг применил очень мощную авиационную атаку, подтянул артиллерией и пытался доказать всеми силами, что он еще удерживает позиции. Именно такие последствия имеет информационный вброс в условиях гибридной войны, — добавила Гуменюк.

Начальница пресс-центра Сил обороны Юга считает, что аналитики из ISW могут сообщать свои оценки, опираясь на заявления военкоров и военных блогеров, впрочем это не официальные источники и украинским медиа следует тщательно проверять информацию, которая идет в публичное пространство.

Ее также спросили, как она может прокомментировать очередные взрывы во временно оккупированном Крыму.

— На данном этапе можем констатировать, что сезон бавовны цветет, как и сама бавовна. Мы предупреждали и обещали, что такое и будет. Они уже нарыли там достаточно грядок для того, чтобы бавовна была обильной. Поэтому, если они роют — мы засеваем. Дальше будет, — сказала она.

Напомним, в воскресенье аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщили, что Вооруженные силы Украины якобы заняли позиции на восточном берегу Херсонской области. В ожидании украинского контрнаступления, указанную информацию ISW широко распространили в украинских СМИ.

Позже российские оккупанты обстреляли Херсонскую область из минометов и авиации.

Впоследствии военный эксперт Александр Мусиенко говорил, что данные аналитиков о якобы переброске украинских сил на левый берег Днепра на юге Украины могут быть оценены с двух аспектов.

Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

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