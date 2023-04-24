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Минус 660 оккупантов, 8 танков и 12 артсистем: потери РФ за сутки
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 187 080 военных, из них 660 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери России с 24.02.22 по 24.04.23:
- танков — 3683 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 7139 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 2849 (+12) ед,
- РСЗО — 539 (+0) ед,
- средств ПВО — 289 (+0) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2413 (+11),
- крылатых ракет — 911 (+0),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5753 (+23) ед,
- специальной техники — 339 (+0).
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что россиянам катастрофически не хватает медперсонала на поле боя.
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Источник: Генштаб ВСУ
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