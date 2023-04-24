С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 187 080 военных, из них 660 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России с 24.02.22 по 24.04.23:

танков — 3683 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 7139 (+8) ед,

артиллерийских систем — 2849 (+12) ед,

РСЗО — 539 (+0) ед,

средств ПВО — 289 (+0) ед,

самолетов — 308 (+0) ед,

вертолетов — 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2413 (+11),

крылатых ракет — 911 (+0),

кораблей / катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5753 (+23) ед,

специальной техники — 339 (+0).

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что россиянам катастрофически не хватает медперсонала на поле боя.

Источник : Генштаб ВСУ

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