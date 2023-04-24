Предоставление Украине F-16 станет инвестицией десятилетия в безопасность континента — Кулеба

Предоставление Украине современной боевой авиации станет лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европейского континента.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на Совете министров иностранных дел ЕС.

— Нет никаких рациональных аргументов, почему Украина не может получить современные боевые самолеты западного типа, и я убежден, что это решение будет принято. Украина является защитником Европы. Предоставление ей самолетов F-16 станет лучшей инвестицией этого десятилетия в безопасность Европейского континента, — сказал он.

Кулеба выразил убеждение, что страны ЕС способны сыграть ведущую роль в принятии решения о предоставлении Украине современной боевой авиации и продемонстрировать таким образом свое стратегическое лидерство.

Он также призвал как можно быстрее начать обучение украинских пилотов на самолетах западного типа, чтобы на момент их предоставления Украина сразу могла их применять.

Министр отдельно подчеркнул, что предоставление Украине F-16 и интеграция противовоздушной и противоракетной обороны Украины и соседних стран ЕС завершит формирование инфраструктуры мирного европейского неба.

Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил сложности в обслуживании истребителя F-16.

Источник : МИД

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.