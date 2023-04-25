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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Не оказываю никакого давления: Лисовый о рассмотрении своей диссертации на предмет плагиата

Не оказываю никакого давления: Лисовый о рассмотрении своей диссертации на предмет плагиата

Не осуществляется никакого давления на Нацагентство качества высшего образования в процессе рассмотрения диссертации на предмет плагиата.

Об этом министр образования и науки Оксен Лисовый заявил в эфире Єдиних новин.

— Я не осуществляю никакого давления на Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, у меня нет ни таких юридических механизмов, ни такого намерения. Я буду ждать результатов и, в зависимости какими они будут, буду принимать меры даже в отношении самого себя, — сказал он.

Министр отметил, что ожидает результатов проверки ориентировано через месяц.

Напомним, что 23 марта Лисовый подал свою диссертацию в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования на проверку на предмет плагиата. 31 марта в Нацагентстве сообщили, что приняли к рассмотрению диссертацию и изучат ее в установленные сроки.

20 апреля Комитет по вопросам этики Нацагентства оставил без рассмотрения две жалобы по выявлению в диссертации Лисового фактов академического плагиата.

Фото: Минобразования

Міносвіти, Наука, Оксен Лісовий
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