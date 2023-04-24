Прорабатываются маршруты и аспекты безопасности. МИД работает над эвакуацией украинцев из Судана

МИД Украины активно работает над эвакуацией украинских граждан из Судана.

Об этом сообщил спикер ведомства Олег Николенко.

— МИД, посольство Украины в Египте и другие причастные ведомства сейчас принимают активные меры для эвакуации украинцев, которые оказались в зоне боевых действий, — говорится в сообщении.

Указано, что сейчас сформирован список лиц, изъявивших желание покинуть страну, отрабатываются логистические маршруты и аспекты безопасности. Также Украина поддерживает связь с международными партнерами.

Николенко добавил, что сможет сообщить больше деталей об эвакуации, как только это будет безопасно для граждан.

Он также напомнил, что для получения консульской помощи украинцы в Судане могут обращаться в:

посольство Украины в Египте: +20 100 00 396 48 или на электронную почту: emb_eg@mfa.gov.ua;

почетное консульство Украины в Хартуме: +249 91 230 2520;

МИД Украины: +380442381588 или на электронную почту: cons_or@mfa.gov.ua.

Накануне, 22 апреля, Вооруженные силы Судана заявили, что смогли подавить попытку переворота. Однако пока военные Судана не могут назвать сроки завершения боевых действий.

15 апреля в Судане произошла попытка военного переворота. Силы быстрой поддержки (RSF) начали бои против армии Судана в Хартуме и других ключевых городах. Они заявляют, что выступают против действующего правительства и стремятся установить в стране демократию.

Источник: Олег Николенко

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.