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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Шесть Shahed и два Lancet: ВСУ уничтожили 9 БпЛА на Востоке и Юге

Шесть Shahed и два Lancet: ВСУ уничтожили 9 БпЛА на Востоке и Юге
Фото: Getty Images

По состоянию на 18:00 24 апреля уничтожены девять вражеских БпЛА.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он отметил, что шесть ударных Shahed-136/131 были уничтожены на восточном направлении. Три беспилотника, а именно два ударных Lancet и один БПЛА оперативно-тактического уровня, в зоне ответственности воздушного командования Юг.

Напомним, что за неделю, с 17 по 23 апреля, украинские военные ликвидировали 4 350 российских военных и уничтожили вертолет и 63 беспилотника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 425-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Безпілотники, Война в Украине, Микола Олещук, Російська агресія
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