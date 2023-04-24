Шесть Shahed и два Lancet: ВСУ уничтожили 9 БпЛА на Востоке и Юге

По состоянию на 18:00 24 апреля уничтожены девять вражеских БпЛА.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он отметил, что шесть ударных Shahed-136/131 были уничтожены на восточном направлении. Три беспилотника, а именно два ударных Lancet и один БПЛА оперативно-тактического уровня, в зоне ответственности воздушного командования Юг.

Напомним, что за неделю, с 17 по 23 апреля, украинские военные ликвидировали 4 350 российских военных и уничтожили вертолет и 63 беспилотника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 425-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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