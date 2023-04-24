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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Украина планировала удары по РФ до 24 февраля, но отказалась по просьбе США — СМИ

Украина планировала удары по РФ до 24 февраля, но отказалась по просьбе США — СМИ
Фото: Getty Images

Украинская разведка по просьбе США отказалась от массированных ударов по Москве на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Об этом говорится в секретном докладе Агентства национальной безопасности США, сообщает The Washington Post.

– В феврале, когда до первой годовщины вторжения России в Украину оставались считанные дни, официальные лица в Киеве были заняты разработкой планов нападения на Москву.

Генерал-майор Кирилл Буданов поручил одному из своих офицеров “подготовиться к массовым ударам 24 февраля… всем, что есть в распоряжении ГУР”, – говорится в сообщении.

Как пишет издание, в Украине даже разрабатывали морской удар с использованием тротила по черноморскому портовому городу Новороссийск.

В Вашингтоне тайно наблюдали за планами украинцев, а в Белом доме опасались, что атаки внутри России могут спровоцировать агрессивный ответ Кремля.

Как отмечают журналисты, 22 февраля, за два дня до годовщины, ЦРУ распространило новый секретный доклад: ГУР “по просьбе Вашингтона согласилось отложить удары” по Москве.

Эта информация стала частью секретной информации, которая просочилась в сеть недавно, но журналисты не объясняют, кто именно вмешался и почему украинцы согласились отступить.

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Война в Украине, Кирилл Буданов, Разведка, Російська агресія, Россия, США
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