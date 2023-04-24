Какую бы задачу это решило? Подоляк опроверг заявление WP о планировании ударов по Москве

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает намерение нанести удары по Москве, о чем ранее писала газета Washington Post, ссылаясь на утечку материалов Пентагона.

— В очередной раз видим странную медиасенсацию… “На годовщину войны Украина планировала нанести удары по Москве всем, что у нее есть, но партнеры отговорили”, – конспирологически сообщают уважаемые американские СМИ. Конечно, без деталей и логики. И потому сразу один простой вопрос. А зачем нам следовало бы это делать? Чтоб что? Какую задачу решила такая одноразовая акция? Изменила ли ход войны? Заставила бы россиян бежать? Отменила бы потребность в оружии? — написал он в Twitter.

Кроме того, Подоляк отметил, что Украина подходит к войне с железной математической логикой, а это значит, что дальнобойные ракеты нужны для уничтожения российской логистики на оккупированных территориях, а различные виды авиации – для защиты неба и уничтожения российских фортификационных сооружений.

— Это главные составляющие успешных контрнаступательных операций и минимизации потерь, — подытожил Подоляк.

Напомним, что ранее в The Washington Post сообщили, что Украина планировала удары по РФ до 24 февраля, но отказалась по просьбе США.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.