15 дней пути и несколькочасовые допросы: Украине удалось вернуть еще 3 детей из РФ

Украина вернула еще троих детей, незаконно депортированных в Россию.

Об этом сообщил бывший уполномоченный президента Украины по правам ребенка, основатель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба и обнародовал соответствующее видео.

— 15 дней пути, несколькочасовые допросы на территории РФ и Беларуси, тысячи минут волнения и стресса – и вот, наконец, родители рядом со своими детьми на Родине. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом важном и ответственном деле. Совместными усилиями вернем каждого украинского ребенка домой, — говорится в сообщении к видео в Facebook.

На кадрах можно увидеть теплые объятия родных. Дедушка девочки, которую удалось вернуть, говорит, что он не видел внучку с 7 октября 2022 года. Девочка же рассказывает, что за время пребывания в РФ ее перекидывали из одного лагеря в другой.

Справка. Save Ukraine – благотворительная организация, предоставляющая эвакуацию, гуманитарную помощь и жилье семьям и детям в зоне боевых действий. Благотворительный фонд координирует десятки организаций, волонтеров, физических и юридических лиц для помощи внутренне перемещенным лицам.

Стоит отметить, что подтверждения от официальных властей относительно возвращения детей пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что количество похищенных оккупантами украинских детей, которых принудительно депортировали на территорию Российской Федерации, может составлять от 16 до 300 тыс.

Фото: скрин с видео

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