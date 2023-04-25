На 426-е сутки полномасштабной войны украинские военные отбили 43 атаки российских оккупантов на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Наиболее ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 25.04.2023

Потери РФ на 25 апреля 2023

личного состава – около 187 770 (+690),

танков ‒ 3 688 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 7 151 (+12),

артиллерийских систем – 2 863 (+14),

реактивных систем залпового огня – 539,

средств противовоздушной обороны ‒ 291 (+2),

самолетов – 308,

вертолетов – 294,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 437 (+24),

крылатых ракет ‒ 911,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 784 (+31),

специальной техники – 345 (+6).

Полномасштабная война в Украине длится уже 426-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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