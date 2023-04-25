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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 25.04.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

На 426-е сутки полномасштабной войны украинские военные отбили 43 атаки российских оккупантов на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Наиболее ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 25.04.2023

Карта бойових дій 24 квітня 2023

Фото: ISW

Потери РФ на 25 апреля 2023

  • личного состава – около 187 770 (+690),
  • танков ‒ 3 688 (+5),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 151 (+12),
  • артиллерийских систем – 2 863 (+14),
  • реактивных систем залпового огня – 539,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 291 (+2),
  • самолетов – 308,
  • вертолетов – 294,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 437 (+24),
  • крылатых ракет ‒ 911,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 784 (+31),
  • специальной техники – 345 (+6).

Полномасштабная война в Украине длится уже 426-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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