Уже со среды, 26 апреля, в некоторых регионах ожидается похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

— Атмосферный фронт от циклона Udo завтра принесет в западные области Украины похолодание до +8…+13 градусов и дожди, — говорится в сообщении.

Скорее всего, эта новая воздушная масса частично коснется Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областей — там завтра есть вероятность небольшого дождя и похолодания.

Так, в Винницкой области будет до +10…+11, в Житомирской, Киевской областях — до +14…+16, в Одесской области — до +15. На остальной территории Украины будет теплая, солнечная погода с температурой воздуха +16…+21 градус.

В Киеве завтра местами пройдет небольшой дождь, дневная температура воздуха составит +16 градусов.

— В четверг похолодание и дожди распространятся на значительную часть Украины. Только в восточных областях 27 апреля дожди хотя и пройдут, однако будет тепло, до +17…+20 градусов, — добавила Диденко.

Источник: Наталья Диденко

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