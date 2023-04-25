Лучше одеться теплее. В ближайшие дни в Украине похолодает – синоптик
Уже со среды, 26 апреля, в некоторых регионах ожидается похолодание.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
— Атмосферный фронт от циклона Udo завтра принесет в западные области Украины похолодание до +8…+13 градусов и дожди, — говорится в сообщении.
Скорее всего, эта новая воздушная масса частично коснется Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областей — там завтра есть вероятность небольшого дождя и похолодания.
Так, в Винницкой области будет до +10…+11, в Житомирской, Киевской областях — до +14…+16, в Одесской области — до +15. На остальной территории Украины будет теплая, солнечная погода с температурой воздуха +16…+21 градус.
В Киеве завтра местами пройдет небольшой дождь, дневная температура воздуха составит +16 градусов.
— В четверг похолодание и дожди распространятся на значительную часть Украины. Только в восточных областях 27 апреля дожди хотя и пройдут, однако будет тепло, до +17…+20 градусов, — добавила Диденко.
Источник: Наталья Диденко