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Бедрак Виктория, редактор ленты

На Бахмутском направлении ситуация динамичная, враг несет колоссальные потери – Череватый

Навчання Об’єднаних сил ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Основные усилия россиян сконцентрированы на Бахмутском направлении, ситуация там время от времени меняется.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона Єдині новини.

— На Бахмутском направлении ситуация динамичная, она время от времени меняется. Идет позиционная война, мы делаем все, чтобы нанести поражение врагу — маневрируем, используем все средства поражения, — сказал он.

Череватый отметил, что за сутки РФ 23 раза атаковала позиции украинских защитников, 280 раз нанесла удары различными типами артиллерии и осуществила 4 авианалета.

По его словам, только в районе Бахмута было 85 обстрелов и 20 боестолкновений. В этих боях уничтожено 175 оккупантов, еще 213 ранены. Кроме того, подбиты четыре российские БМП, танк, три пушки, пять беспилотников, станция радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада с боеприпасами.

Спикер добавил, что потери у врага очень существенные, они измеряются десятками тысяч за весь период обороны Бахмута.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что ВСУ добились определенных успехов в районе города Кременная (Луганская область).

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Источник: телемарафон

Бахмут, Война в Украине, Донецкая область
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