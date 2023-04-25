На Бахмутском направлении ситуация динамичная, враг несет колоссальные потери – Череватый
Основные усилия россиян сконцентрированы на Бахмутском направлении, ситуация там время от времени меняется.
Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона Єдині новини.
— На Бахмутском направлении ситуация динамичная, она время от времени меняется. Идет позиционная война, мы делаем все, чтобы нанести поражение врагу — маневрируем, используем все средства поражения, — сказал он.
Череватый отметил, что за сутки РФ 23 раза атаковала позиции украинских защитников, 280 раз нанесла удары различными типами артиллерии и осуществила 4 авианалета.
По его словам, только в районе Бахмута было 85 обстрелов и 20 боестолкновений. В этих боях уничтожено 175 оккупантов, еще 213 ранены. Кроме того, подбиты четыре российские БМП, танк, три пушки, пять беспилотников, станция радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада с боеприпасами.
Спикер добавил, что потери у врага очень существенные, они измеряются десятками тысяч за весь период обороны Бахмута.
Ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что ВСУ добились определенных успехов в районе города Кременная (Луганская область).
Источник: телемарафон