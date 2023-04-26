Опасно: на Херсонщине людям запретили пользоваться лодками

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и бригадный генерал, командующий оперативной группировкой войск Херсон Михаил Драпатый подписали указ о запрете выхода и пребывания судов и других плавсредств на водных объектах в области.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

— Запрет распространяется на все виды плавсредств – спортивные суда, рыбацкие, развлекательные и т.п. Исключение – суда Сил обороны Украины и специалистов, осуществляющих охрану водных биоресурсов, — говорится в сообщении.

Данное решение было принято с целью обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах, а также минимизации рисков диверсий и террористических угроз во внутренних водах Украины.

Ограничение будет действовать до отмены военного положения или отдельного распоряжения.

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