Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Опасно: на Херсонщине людям запретили пользоваться лодками

Опасно: на Херсонщине людям запретили пользоваться лодками
Фото: Pixabay

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и бригадный генерал, командующий оперативной группировкой войск Херсон Михаил Драпатый подписали указ о запрете выхода и пребывания судов и других плавсредств на водных объектах в области.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

— Запрет распространяется на все виды плавсредств – спортивные суда, рыбацкие, развлекательные и т.п. Исключение – суда Сил обороны Украины и специалистов, осуществляющих охрану водных биоресурсов, — говорится в сообщении.

Данное решение было принято с целью обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах, а также минимизации рисков диверсий и террористических угроз во внутренних водах Украины.

Читайте также
Блокпост взлетел на воздух: на Херсонщине партизаны устроили оккупантам “бавовну”
Опасно: на Херсонщине людям запретили пользоваться лодками

Ограничение будет действовать до отмены военного положения или отдельного распоряжения.

Война в Украине, Російська агресія, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Взрывы в Херсоне и Запорожье: 427-й день войны
Опасно: на Херсонщине людям запретили пользоваться лодками
В Херсоне перед тревогой прозвучали взрывы перед тревогой
Вибух
Спланировали, как будут делить Украину между бизнес-группами: Путин принял решение о вторжении в 2021 год
Опасно: на Херсонщине людям запретили пользоваться лодками
Не анонсировали ни одной “бавовны”: в Воздушных силах отреагировали на взрывы в Севастополе
Севастополь
Террор России должен завершиться в новом Нюрнберге по рашизму — Зеленский
Володимир Зеленський
Видео
Общество
Лисовый назвал список дисциплин, которые точно останутся в школе

Министр образования и науки Оксен Лисовый назвал ключевые школьные дисциплины, которые не будут сокращены в школах.

Малиновская Ангелина, Яна Брензей
Споры и сомнения: в ЕС не спешат помогать Украине снарядами
Опасно: на Херсонщине людям запретили пользоваться лодками
Хвастаются убийствами и издеваются: как россияне запугивают украинцев
Полон
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (25.04.2023)
Опасно: на Херсонщине людям запретили пользоваться лодками
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (24.04.2023)
Опасно: на Херсонщине людям запретили пользоваться лодками
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь