Опасно: на Херсонщине людям запретили пользоваться лодками
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и бригадный генерал, командующий оперативной группировкой войск Херсон Михаил Драпатый подписали указ о запрете выхода и пребывания судов и других плавсредств на водных объектах в области.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
— Запрет распространяется на все виды плавсредств – спортивные суда, рыбацкие, развлекательные и т.п. Исключение – суда Сил обороны Украины и специалистов, осуществляющих охрану водных биоресурсов, — говорится в сообщении.
Данное решение было принято с целью обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах, а также минимизации рисков диверсий и террористических угроз во внутренних водах Украины.
Ограничение будет действовать до отмены военного положения или отдельного распоряжения.