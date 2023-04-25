Обстрел аэродрома Канатово: экс-командиру Червинскому избрали меру пресечения

Бывшему и. о. командира одной из частей Сил спецоперации Роману Червинскому, задержанному накануне СБУ по делу о ракетном обстреле РФ аэродрома Канатове, 25 апреля избрали меру пресечения. Шевченковский районный суд направил его под стражу на два месяца без права внесения залога.

Об этом сообщает корреспондент Суспільного, отмечая, что заседание проходило в закрытом режиме. Сторона защиты заявила, что Червинский был незаконно задержан и помещен в тюрьму. Адвокаты будут подавать апелляцию на решение суда.

Напомним, что накануне Червинского задержали по подозрению в превышении служебных полномочий по делу о ракетных обстрелах аэродрома Канатово летом 2022 года.

В результате ракетных обстрелов аэродрома Канатово в Кировоградской области погибли двое работников ведомственной охраны трансформаторной подстанции и военный, также были ранены 19 человек.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.