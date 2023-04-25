Итоги Рамштайна и комплектование бригад: Зеленский провел заседание Ставки
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом глава государства сообщил на своей странице в Telegram.
Участники Ставки подвели итоги и рассмотрели результаты очередной встречи в формате Рамштайн.
— Украина и ее Силы обороны непрерывно становятся сильнее. Но следует ускорять темпы поставок оружия, ведь каждый день задержки — это жизнь наших бойцов, — отметил президент.
Кроме того обсудили ход комплектования личным составом и техникой вновь созданных бригад. Президент подчеркнул, что бойцы должны быть обеспечены всем необходимым для качественного выполнения задач командования по приближению нашей победы.
Во время Ставки актуализировали информацию о ситуации на поле боя, в частности на самых сложных направлениях.
Зеленский проинформировал, что командующие оперативно-стратегических группировок войск Хортица, Таврия, Одесса, Север доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности.
Президент добавил, что каждое из направлений обороны Украины является важным, и у нас нет права на то, чтобы Украина имела слабые места.
21 апреля на американской авиабазе в Германии завершилось очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн. По итогам встречи Украина получит новую партию вооружения.