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Україна
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Итоги Рамштайна и комплектование бригад: Зеленский провел заседание Ставки

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Telegram.

Участники Ставки подвели итоги и рассмотрели результаты очередной встречи в формате Рамштайн.

— Украина и ее Силы обороны непрерывно становятся сильнее. Но следует ускорять темпы поставок оружия, ведь каждый день задержки — это жизнь наших бойцов, — отметил президент.

Кроме того обсудили ход комплектования личным составом и техникой вновь созданных бригад. Президент подчеркнул, что бойцы должны быть обеспечены всем необходимым для качественного выполнения задач командования по приближению нашей победы.

Во время Ставки актуализировали информацию о ситуации на поле боя, в частности на самых сложных направлениях.

Зеленский проинформировал, что командующие оперативно-стратегических группировок войск Хортица, Таврия, Одесса, Север доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности.

Президент добавил, что каждое из направлений обороны Украины является важным, и у нас нет права на то, чтобы Украина имела слабые места.

21 апреля на американской авиабазе в Германии завершилось очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн. По итогам встречи Украина получит новую партию вооружения.

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Война в Украине, Владимир Зеленский
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