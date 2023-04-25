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Україна
Илья Нежигай, редактор ленты

Подоляк отреагировал на слухи о планах ВСУ о начале контрнаступления

Михайло Подоляк
Фото: УНИАН

Западные журналисты забрасывают вопросами о контрнаступлении Вооруженных сил Украины всех, кого можно назвать официальным лицом.

Об этом на своей странице в Twitter написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он прокомментировал слухи вокруг начала контрнаступления и возможностей ВСУ.

— Когда уже контрнаступление? На каком направлении? Сколько будет людей и техники? Какой план боя? Журналисты забрасывают однотипными вопросами всех, кого можно назвать “официальным лицом”. Болельщики садятся на трибуны и желают знать, есть ли еще время успеть в буфет за куриными крылышками, — написал Подоляк.

Он также иронично прокомментировал то, как спорят вокруг контрнаступления военные обозреватели и политические аналитики.

После Подоляка, 25 апреля, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр также отреагировала на слухи о контрнаступлении украинских Вооруженных сил. По ее словам, многочисленные сценарии контрнаступления, которые сейчас обнародуются, можно будет положить в основу сюжетов кино, но “это все не о нашей истории. Нашу мы напишем сами”, — написала она в своем Telegram-канале.

Накануне американская газета The New York Times обнародовала материал, в котором со ссылкой на чиновников Соединенных Штатов пишет, что украинское контрнаступление якобы готовится на май, а ВСУ должны начать движение вдоль береговой линии на Азовском море на Юге Украины.

Ранее украинское военно-политическое руководство неоднократно сообщало, что информацию о возможных датах и местах начала наступления украинских Сил обороны знает ограниченный круг лиц, поэтому не стоит доверять СМИ относительно информации о планах войска Украины.

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Ганна Маляр

Война в Украине, ВСУ, Михаил Подоляк
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