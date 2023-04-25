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Бедрак Виктория, редактор ленты

В оккупированном Токмаке громко, сообщается об ударах по россиянам — Федоров

В оккупированном Токмаке громко, сообщается об ударах по россиянам — Федоров
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области жители заявляют об ударах по войскам РФ.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

— Местные жители Токмака сообщают о громкой прожарке русни. Ждем подробностей от Генштаба, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ зачищают передовую полосу левого берега Днепра.

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Война в Украине, Запорожская область
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