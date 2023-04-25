Бедрак Виктория, редактор ленты
В оккупированном Токмаке громко, сообщается об ударах по россиянам — Федоров
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области жители заявляют об ударах по войскам РФ.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
— Местные жители Токмака сообщают о громкой прожарке русни. Ждем подробностей от Генштаба, — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ зачищают передовую полосу левого берега Днепра.
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