Занимались россиянизацией школ в Мариуполе: СБУ разоблачила еще 11 педагогов-коллаборантов

СБУ в результате комплексных мер сообщила о подозрении в добровольном сотрудничестве с оккупантами еще 11 педагогам. Среди них – руководители захваченных украинских школ и отделов образования.

Так, в Донецкой области идентифицирована “директор” одного из средних учебных заведений Новоазовского района, которая призвала выпускников поступать в российские вузы и в дальнейшем “посвятить себя” труду на пользу РФ.

Кроме этого, в Мариуполе разоблачена бывшая учительница, которая после захвата города поддержала оккупантов и предложила им свою помощь в распространении кремлевского режима. За это ее назначили “заместителем директора” школы №26.

Одно из первых ее решений на должности – уничтожение всех украинских учебников, которые были в библиотеке образовательного учреждения.

— Также задокументирована преступная деятельность главы созданного агрессором “отдела образования Мариуполя”. По данным следствия, она принимала “отчеты” от руководителей местных учебных заведений по организации образовательного процесса по российским “стандартам”, — сообщают в СБУ.

Этим и другим фигурантам сообщено о подозрении по ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность).

В отношении четырех из них следователи СБУ завершили досудебное расследование и планируют направить обвинительные приговоры в суд.

Источник : СБУ

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