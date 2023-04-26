Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Доставайте пуховики и шапки: в ночь на 27 апреля ожидаются заморозки

Холод, зима, теплий одяг, чоловік у шапці
Фото: Depositphotos

В ближайшую ночь в западных областях Украины прогнозируют заморозки.

Температура воздуха там составит от 0 до +3°, сообщает синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории возможны колебания температуры от +3° до +8°.

Днем 27 апреля холоднее всего будет вдоль полосы, простирающейся через Черниговскую, Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую и Одесскую области.

Ожидается, что максимальная температура будет только +9°…+12°.

На Западе днем будет +10°…+13°, на Востоке – +17°…+22°, в центральных областях – +15°…+20°, в Винницкой области – +10°, в Одесской области – +12°, в остальной южной части страны – +15°…+20°.

Если в западных областях 27 апреля прояснится и ожидаются заморозки, то во всех других регионах прогнозируют дождливую погоду.

В Киеве в четверг будет идти дождь, будет холодно и ветрено.

Ночью столбики термометров покажут +5°…+7°, днем – +10°.

– Поэтому завтра придется надеть хотя бы тонкие пуховички, резиновички и, может, шапки.

И что-то от головной боли и давления бросьте в сумку. Пусть полежит, прокатается в метро хотя бы, – советует Наталья Диденко.

Потепления следует ожидать, говорит народный синоптик, с 1 мая.

Источник: Наталья Диденко

Мороз, Погода, Прогноз погоды
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ночные заморозки на Западе и теплые грозы на Востоке: погода на конец апреля
Доставайте пуховики и шапки: в ночь на 27 апреля ожидаются заморозки
Вьюга и -5°: в Карпатах гору Поп Иван заметает снегом
Гора Піп Іван
Лучше одеться теплее. В ближайшие дни в Украине похолодает – синоптик
Доставайте пуховики и шапки: в ночь на 27 апреля ожидаются заморозки
Какой будет погода в мае: синоптики дали прогноз на последний месяц весны
Погода у травні, бузок
Через Украину пройдет атмосферный фронт: чего ожидать от погоды на этой неделе
Доставайте пуховики и шапки: в ночь на 27 апреля ожидаются заморозки
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Почувствовали как трясется дом: очевидцы о первых минутах после удара по дому в Умани
очевидці про атаку
Спецполив, подсветка и стерильность: как функционирует вертикальная ферма в Виннице
Доставайте пуховики и шапки: в ночь на 27 апреля ожидаются заморозки
Бесплатная помощь женщинам в Николаеве: как работает мобильное пространство Вільна
Доставайте пуховики и шапки: в ночь на 27 апреля ожидаются заморозки
Победители Премии PinchukArtCentre – лауреаты и их невероятные работы
PinchukArtСentre
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь