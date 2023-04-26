В ближайшую ночь в западных областях Украины прогнозируют заморозки.

Температура воздуха там составит от 0 до +3°, сообщает синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории возможны колебания температуры от +3° до +8°.

Днем 27 апреля холоднее всего будет вдоль полосы, простирающейся через Черниговскую, Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую и Одесскую области.

Ожидается, что максимальная температура будет только +9°…+12°.

На Западе днем будет +10°…+13°, на Востоке – +17°…+22°, в центральных областях – +15°…+20°, в Винницкой области – +10°, в Одесской области – +12°, в остальной южной части страны – +15°…+20°.

Если в западных областях 27 апреля прояснится и ожидаются заморозки, то во всех других регионах прогнозируют дождливую погоду.

В Киеве в четверг будет идти дождь, будет холодно и ветрено.

Ночью столбики термометров покажут +5°…+7°, днем – +10°.

– Поэтому завтра придется надеть хотя бы тонкие пуховички, резиновички и, может, шапки. И что-то от головной боли и давления бросьте в сумку. Пусть полежит, прокатается в метро хотя бы, – советует Наталья Диденко.

Потепления следует ожидать, говорит народный синоптик, с 1 мая.

Источник: Наталья Диденко

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