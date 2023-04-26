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Татьяна Забожко, редактор ленты

Вьюга и -5°: в Карпатах гору Поп Иван заметает снегом

Гора Піп Іван

Утром 26 апреля в Карпатах ухудшились погодные условия.

На одной из самых высоких вершин – горе Поп Иван Черногорский – метель. Ветер – западный, его скорость достигает 15-17 м/с.

Столбики термометров опустились до -5°С.

В настоящее время, сообщают представители Черногорского горного поисково-спасательного поста, на горе облачно, видимость ограничена до 30 м.

Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Карпаты, Погода, сніг в Карпатах, снігопад
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