Татьяна Забожко, редактор ленты
Вьюга и -5°: в Карпатах гору Поп Иван заметает снегом
Утром 26 апреля в Карпатах ухудшились погодные условия.
На одной из самых высоких вершин – горе Поп Иван Черногорский – метель. Ветер – западный, его скорость достигает 15-17 м/с.
Столбики термометров опустились до -5°С.
В настоящее время, сообщают представители Черногорского горного поисково-спасательного поста, на горе облачно, видимость ограничена до 30 м.
Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост
Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост
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