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Люди будут резать друг друга на улицах. Бизнесмены РФ критикуют Кремль и прогнозируют “ад” в стране

Люди будут резать друг друга на улицах. Бизнесмены РФ критикуют Кремль и прогнозируют “ад” в стране
Фото: Depositphotos

В сети появился якобы слитый разговор российского миллиардера Романа Троценко и бизнесмена Николая Матушевского. Они жалуются на российские власти и прогнозируют, что россияне начнут “друг друга резать на улицах Москвы”.

Видео опубликовало российское издание Настоящее Время.

Бизнесмены обсуждают важность выехать из РФ в 2023 году, поскольку за десять лет экономика упадет вдвое, а сама страна оказалась “в лапах мудил, которые исповедуют какие-то странные композиции XIX века”.

— Это ничем хорошим не может закончиться, это закончится адом. Люди будут убивать друг друга на улицах, резать, там, на улицах Москвы. Это просто вопрос времени. Это может произойти через 5, 7, 10 лет. Но это точно будет — это такая дорожка в один конец, — говорит Троценко.

Собеседники также планируют забирать родственников из страны и критикуют власть.

— Никакой же концепции дальше нет. Они умрут в какой-то момент времени и не оставят за собой ничего. Это просто будет выжженная пустыня. Потом до всех дойдет и выяснится, что уже поздно. Люди не могут вывести деньги, не могут уехать, их дети призваны на войну. Ужас, короче, — подытожил Троценко.

Указано, что Троценко и Матушевский назвали аудиозапись фейком.

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Люди будут резать друг друга на улицах. Бизнесмены РФ критикуют Кремль и прогнозируют “ад” в стране

Источник: Настоящее Время

Война в Украине, Россия
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