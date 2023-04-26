Над Херсонщиной сбили шесть вражеских беспилотников — Воздушные силы
В среду, 26 апреля, воинами мобильных огневых групп на Херсонщине было ликвидировано шесть вражеских беспилотников.
Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил.
Сообщается, что воины мобильных огневых групп воздушного командования Юг уничтожили шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов: пять — ударных БПЛА Ланцет и один — БПЛА Мерлин-ВР.
За минувшие сутки, 25 апреля, россияне 75 раз обстреляли Херсонскую область. Захватчики выпустили по области 389 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Из-за российской агрессии один человек получил ранения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 427-е сутки.
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Фото: Defense Express
Источник: Воздушные силы ВСУ