Показатель понимания неотвратимости поражения — Данилов о ядерных угрозах Кремля

Кремль продолжает угрожать ядерным оружием, поскольку понимает неизбежность поражения российских войск на войне против Украины.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, любые угрозы РФ по применению ядерного оружия — это проявление бессилия и страха.

— Чем хуже ситуация на фронте, тем чаще будут звучать истерические “ядерные” заявления, как показатель понимания Кремлем неотвратимости поражения и неизбежности расплаты, — говорится в сообщении.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ограниченный круг украинского руководства имеет план по проведению контрнаступательных действий Сил обороны, поэтому не стоит доверять слухам, опубликованным в прессе.

Источник: Алексей Данилов

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