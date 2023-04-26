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Илья Нежигай, редактор ленты

РФ использует в войне 369 тыс. военных и 5,9 тыс. единиц тяжелого оружия – ММЦ

РФ использует в войне 369 тыс. военных и 5,9 тыс. единиц тяжелого оружия – ММЦ
Фото: Getty Images

Долгосрочные планы Кремля остаются неизменными — силовым путем склонить руководство Украины к переговорам.

Об этом говорится в комментарии Милитарного медиа центра относительно тактических и стратегических намерений врага.

Для попытки реализации этих целей оккупанты в ближайшее время сосредоточат свои усилия на ведении наступательных действий с целью вытеснения Сил обороны из важных центров Донецкой области, считают эксперты.

Так, первоочередной целью врага остается Бахмут, а именно – установление полного контроля над этим городом.

Кроме того, противник будет продолжать попытки захватить другие города региона — Авдеевку и Марьинку.

— Вместе с этим, проведение в ближайшее время наступательных действий врага с белорусского направления выглядит крайне маловероятным, — отметили эксперты.

В то же время агрессор будет пытаться и далее держать под угрозой массированных ракетных ударов объекты гражданской и военной инфраструктуры Украины.

Таким образом, Россия продолжает полномасштабную вооруженную агрессию и, исходя из последней информации, не отказывается от планов уничтожения Украины как самостоятельного государства.

— В частности, враг направляет усилия для выхода на административную границу Донецкой области, а также удержания под контролем временно оккупированных территорий. Фиксируется, что для этого российские войска усилили свою сухопутную группировку на один полк, — говорится в сообщении.

По последним данным ММЦ, к боевым действиям против Украины Россия бросила до 48 бригад и 122 полков, оккупационные силы насчитывают около 315 формирований.

Всего против украинских войск враг использует около 369 тыс. человек личного состава и примерно 5,9 тыс. единиц тяжелого вооружения, резюмировали эксперты.

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