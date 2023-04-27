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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Должны контролировать бюджет, чтобы не создавать риски: Марченко о 30 тыс. грн военным

Должны контролировать бюджет, чтобы не создавать риски: Марченко о 30 тыс. грн военным
Фото: УНИАН

Решение Верховной Рады вернуть 30 тыс. грн военным и ограничить выплаты госслужащим 67 тыс. грн на месяц является неотложной потребностью, чтобы не создать риски невыполнения бюджета и, соответственно, для самой программы МВФ.

Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

— По сути, это (возврат и ограничение выплат, — Ред.) возобновление действия 52-й статьи Бюджетного кодекса, предусматривающей определенные порядок и процедуры внесения изменений в бюджет. Во время войны мы не применяем сейчас статью, она приостановлена. Но должны ее восстановить, потому что ситуация с бюджетом должна быть под контролем, чтобы не создать риски невыполнения бюджета и, соответственно, риски для программы, — говорит он.

Министр отметил, что это очень важно, чтобы правительство контролировало любые изменения в бюджет.

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– Конечно при сохранении права депутатов их (изменения, — Ред.) инициировать, но именно правительство, Минфин, должно понимать последствия любых решений, должны их правильно оценивать и дальше двигать. Риск принятия популистических решений, которые абсолютно не просчитаны, чрезвычайно высок, — говорит Марченко.

Кроме того, он подчеркнул, что “так называемый возврат выплат, это не об интересах армии, это шаги, которые делают нас более уязвимыми”.

Ранее сообщалось, что 254 народных депутата поддержали возвращение выплат в 30 тыс. грн военнослужащим, полицейским и ГСЧСникам.

Война в Украине, виплати, Виплати військовим, МВФ, Сергей Марченко
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