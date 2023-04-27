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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Цель войны РФ – террор и уничтожение украинцев: реакция Зеленского на обстрел Николаева

Обстріл Миколаєва 27 квітня 2023

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночные обстрелы Николаева.

– Страна-оккупант ни на день не перестает доказывать, что основная цель этой войны – террор и уничтожение украинцев и всего украинского.

Это очередное преступление против человечности не сойдет с рук террористам. Найдем всех виновных. За все будет ответственность, – подчеркнул глава государства.

Ночью 27 апреля Россия обстреляла Николаев четырьмя ракетами типа Калибр, запущенными из акватории Черного моря.

Высокоточное оружие было нацелено на частные дома, историческое здание и многоэтажку.

Пока известно об одном погибшем и 23 раненых, среди которых ребенок.

Источник: Владимир Зеленский

Фото: ОК Юг

Война в Украине, Владимир Зеленский, Николаев, Російська агресія, РФ
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