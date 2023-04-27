Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночные обстрелы Николаева.

– Страна-оккупант ни на день не перестает доказывать, что основная цель этой войны – террор и уничтожение украинцев и всего украинского.

Это очередное преступление против человечности не сойдет с рук террористам. Найдем всех виновных. За все будет ответственность, – подчеркнул глава государства.