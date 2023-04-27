Татьяна Забожко, редактор ленты
Цель войны РФ – террор и уничтожение украинцев: реакция Зеленского на обстрел Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночные обстрелы Николаева.
– Страна-оккупант ни на день не перестает доказывать, что основная цель этой войны – террор и уничтожение украинцев и всего украинского.
Это очередное преступление против человечности не сойдет с рук террористам. Найдем всех виновных. За все будет ответственность, – подчеркнул глава государства.
Ночью 27 апреля Россия обстреляла Николаев четырьмя ракетами типа Калибр, запущенными из акватории Черного моря.
Высокоточное оружие было нацелено на частные дома, историческое здание и многоэтажку.
Пока известно об одном погибшем и 23 раненых, среди которых ребенок.
Источник: Владимир Зеленский
Фото: ОК Юг
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