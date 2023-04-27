Минобороны назвало некорректным сравнение цен на продукты для ВСУ и ГУР

В Минобороны заявили, что информация со сравнением цен на закупку продуктов питания для ВСУ и отдельной воинской части Главного управления разведки является некорректной.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны Украины.

В ведомстве заявили, что сравниваются категорически не тождественные вещи. Поскольку для сравнения взяты отчеты о закупке именно продуктов и именно для питания отдельной воинской части ГУР МОУ непосредственно по месту постоянной дислокации в городе Киев.

В Минобороны отметили, что для пищевого обеспечения ВСУ ведомством закупается комплексная услуга по организации питания по Каталогу продуктов, цены на которые уже учитывают логистику, в частности преимущественно доставку в районы ведения боевых действий.

Услуга по организации питания, по сути, это формат “еда ходит за военнослужащим”. Цена услуги по организации питания одного военнослужащего составляет от 137,04 грн до 144,06 грн в сутки.

Как правило, личный состав ГУР во время выполнения боевых задач обеспечивается питанием по тому же принципу, как и все военнослужащие ВСУ — благодаря заключенным Минобороны договорам относительно услуг по организации питания, пояснили в Минобороны.

Кроме того отмечается, что для ВСУ не закупаются отдельно продукты. Цена в договорах учитывает, в частности: прием, хранение, перемещение, освежение запасов продовольствия, выдачу продуктов питания, их учет и другие мероприятия, согласно заявкам командиров воинских частей в определенных местах.

Цены договоров, а также приложения к ним были обнародованы Минобороны еще два месяца назад — 28 февраля. Подробно с ними можно ознакомиться по ссылке.

Что предшествовало?

Накануне издание Наши деньги заявило, что ГУР Минобороны закупает продукты по ценам, которые отличаются от тех, по которым те же продукты покупает Минобороны для ВСУ.

Журналисты издания проанализировали закупочные цены воинских частей, которые с 24 апреля публикуются на портале Прозорро.

Воинская часть А1225, которая является частью обеспечения ГУР Минобороны, обнародовала отчеты о закупках продуктов, снаряжения и автозапчастей на 16 млн грн. Издание сравнило цены продуктов с теми, что содержатся в уже сниженных контрактах Минобороны.

Источник : Минобороны

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