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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Ночные заморозки на Западе и теплые грозы на Востоке: погода на конец апреля

Ночные заморозки на Западе и теплые грозы на Востоке: погода на конец апреля
Фото: Depositphotos

Конец апреля в Украине отметится температурными скачками.

Если в одних регионах прогнозирется теплая погода, то в других возможны заходы холода.

Это будет заметно уже в эту ночь, отмечает народный синоптик Наталья Диденко.

Больше о том, чего ждать от погоды 28-30 апреля, читайте в материале.

Погода ночью 28 апреля

Заморозки (даже в воздухе) должны быть ночью 28 апреля в западных областях.

Не исключено, что “минусы” доберутся до Житомирской и Винницкой областей. Однако есть вероятность, что подмерзнет только почва.

Погода днем 28 апреля

В пятницу восточную часть Украины, Днепр и районы вокруг, Полтавскую, Запорожскую, Херсонскую области и Крым будут поливать дожди.

На Востоке возможны грозы.

На остальной территории Украины осадки маловероятны, может даже выглянуть солнце.

Столбики термометров поднимутся до +12-15°, в восточных областях – даже до +17-22°.

Ветер разве что на Западе не будет порывистым.

В Киеве в пятницу будет сухо, кое-где будет появляться солнце и потеплеет до +12-13°, однако ночи в выходные в столице и в ее окрестностях будут морозными (особенно во время прояснений).

Погода 29 апреля

В субботу в большинстве областей Украины будет сухо, поэтому, говорит Наталья Диденко, этот день можно выбрать для запланированных дел и прогулок на свежем воздухе.

Погода 30 апреля

В воскресенье снова будет дождь на Западе и в восточной части страны.

На остальной территории 30 апреля будет сухо.

Источник: Наталья Диденко

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