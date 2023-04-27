Ночные заморозки на Западе и теплые грозы на Востоке: погода на конец апреля
Конец апреля в Украине отметится температурными скачками.
Если в одних регионах прогнозирется теплая погода, то в других возможны заходы холода.
Это будет заметно уже в эту ночь, отмечает народный синоптик Наталья Диденко.
Больше о том, чего ждать от погоды 28-30 апреля, читайте в материале.
Погода ночью 28 апреля
Заморозки (даже в воздухе) должны быть ночью 28 апреля в западных областях.
Не исключено, что “минусы” доберутся до Житомирской и Винницкой областей. Однако есть вероятность, что подмерзнет только почва.
Погода днем 28 апреля
В пятницу восточную часть Украины, Днепр и районы вокруг, Полтавскую, Запорожскую, Херсонскую области и Крым будут поливать дожди.
На Востоке возможны грозы.
На остальной территории Украины осадки маловероятны, может даже выглянуть солнце.
Столбики термометров поднимутся до +12-15°, в восточных областях – даже до +17-22°.
Ветер разве что на Западе не будет порывистым.
В Киеве в пятницу будет сухо, кое-где будет появляться солнце и потеплеет до +12-13°, однако ночи в выходные в столице и в ее окрестностях будут морозными (особенно во время прояснений).
Погода 29 апреля
В субботу в большинстве областей Украины будет сухо, поэтому, говорит Наталья Диденко, этот день можно выбрать для запланированных дел и прогулок на свежем воздухе.
Погода 30 апреля
В воскресенье снова будет дождь на Западе и в восточной части страны.
На остальной территории 30 апреля будет сухо.
Источник: Наталья Диденко