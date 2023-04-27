Ротация после удара по Николаеву продолжается: РФ вывела на дежурство еще один ракетоноситель
По состоянию на 10:30 27 апреля в Черном море на боевом дежурстве находится семь вражеских кораблей.
Среди них – три носителя крылатых ракет типа Калибр.
Общий залп может составлять до 24 ракет.
В Азовском море сосредоточен один вражеский корабль.
В Средиземном море на боевом дежурстве – до четырех вражеских кораблей.
Среди них – один носитель крылатых ракет типа Калибр общим залпом до 16 ракет.
Отметим, что в шесть утра 27 апреля после ночного удара по Николаеву в Черном море дежурило 13 российских кораблей.
Среди них было два ракетоносителя.
26 апреля, перед тем как выпустить четыре ракеты типа Калибр по Николаеву, в Черном море было девять кораблей РФ.
Четыре ракетоносителя среди них были снаряжены, по данным Военно-морских сил ВСУ, около 24 ракетами.
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Источник: ВМС ВСУ
Фото: Минобороны России