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Татьяна Забожко, редактор ленты

Ротация после удара по Николаеву продолжается: РФ вывела на дежурство еще один ракетоноситель

Кораблі РФ

По состоянию на 10:30 27 апреля в Черном море на боевом дежурстве находится семь вражеских кораблей.

Среди них – три носителя крылатых ракет типа Калибр.

Общий залп может составлять до 24 ракет.

В Азовском море сосредоточен один вражеский корабль.

В Средиземном море на боевом дежурстве – до четырех вражеских кораблей.

Среди них – один носитель крылатых ракет типа Калибр общим залпом до 16 ракет.

Отметим, что в шесть утра 27 апреля после ночного удара по Николаеву в Черном море дежурило 13 российских кораблей.

Среди них было два ракетоносителя.

26 апреля, перед тем как выпустить четыре ракеты типа Калибр по Николаеву, в Черном море было девять кораблей РФ.

Четыре ракетоносителя среди них были снаряжены, по данным Военно-морских сил ВСУ, около 24 ракетами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 428-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ВМС ВСУ

Фото: Минобороны России

Азовське море, Николаев, Ракета, Ракетные удары России, Середземне море, Черное море
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