Черноморское зерновое соглашение снова оказалось под ударом: Россия угрожает блокировать его после 18 мая.

Еще в начале полномасштабной войны РФ блокировала украинские порты на Черном море. Поскольку Украина является одним из крупнейших экспортеров зерна в мире, блокада могла спровоцировать катастрофу для самых бедных стран из-за отсутствия продовольствия и резкого роста цен на него. К примеру, в марте 2022 года экспортные цены на пшеницу и кукурузу выросли на 22% и 20% соответственно.

В ООН предупреждали об угрозе глобального продовольственного кризиса и даже голода для десятков миллионов человек.

Но Черноморская зерновая инициатива, подписанная 22 июля 2022 года в Стамбуле, прекратила пятимесячную блокаду украинских портов.

Почему Москва возобновила зерновой шантаж и чем это грозит – далее в материале.

Как действует зерновая сделка

Соглашение подписали Украина, ООН и Турция сроком на 120 дней, с возможностью пролонгации. Оно позволило создать морской коридор для безопасного экспорта украинского зерна и другой продукции. Аналогичная отдельная договоренность была заключена между Турцией, ООН и РФ.

Гуманитарный зерновой коридор в Черном море начал действовать с 1 августа 2022 года.

По данным ООН, уже удалось экспортировать более 29 млн тонн продукции: 50% – это кукуруза, 28% – пшеница, 5% – подсолнечный шрот, 5% – подсолнечное масло, 12% – другие виды товаров.

???????? #Ukraine has exported over 24 million metric tons of grain and food products to 45 countries through the Black Sea Grain Initiative since August 2022. Check out our latest animation of vessel movements across the globe.

Explore the data on #HDX: https://t.co/I3ut2j53Eb pic.twitter.com/Nb141hBLTf

— OCHA Centre for Humanitarian Data (@humdata) March 15, 2023