Черноморское зерновое соглашение снова оказалось под ударом: Россия угрожает блокировать его после 18 мая.

Еще в начале полномасштабной войны РФ блокировала украинские порты на Черном море. Поскольку Украина является одним из крупнейших экспортеров зерна в мире, блокада могла спровоцировать катастрофу для самых бедных стран из-за отсутствия продовольствия и резкого роста цен на него. К примеру, в марте 2022 года экспортные цены на пшеницу и кукурузу выросли на 22% и 20% соответственно.

В ООН предупреждали об угрозе глобального продовольственного кризиса и даже голода для десятков миллионов человек.

Но Черноморская зерновая инициатива, подписанная 22 июля 2022 года в Стамбуле, прекратила пятимесячную блокаду украинских портов.

Почему Москва возобновила зерновой шантаж и чем это грозит – далее в материале.

Как действует зерновая сделка

Соглашение подписали Украина, ООН и Турция сроком на 120 дней, с возможностью пролонгации. Оно позволило создать морской коридор для безопасного экспорта украинского зерна и другой продукции. Аналогичная отдельная договоренность была заключена между Турцией, ООН и РФ.

Гуманитарный зерновой коридор в Черном море начал действовать с 1 августа 2022 года.

По данным ООН, уже удалось экспортировать более 29 млн тонн продукции: 50% – это кукуруза, 28% – пшеница, 5% – подсолнечный шрот, 5% – подсолнечное масло, 12% – другие виды товаров.

???????? #Ukraine has exported over 24 million metric tons of grain and food products to 45 countries through the Black Sea Grain Initiative since August 2022. Check out our latest animation of vessel movements across the globe. Explore the data on #HDX: https://t.co/I3ut2j53Eb pic.twitter.com/Nb141hBLTf — OCHA Centre for Humanitarian Data (@humdata) March 15, 2023

Для реализации соглашения в Стамбуле был создан Совместный координационный центр (JCC), в состав которого вошли представители Украины, Турции, ООН и РФ.

Согласно процедуре, суда проходят инспекцию возле Стамбула (в проливе Босфор) по пути в/из портов Украины. Корабли защищены буферной зоной, за их передвижением круглосуточно наблюдают представители JCC. Проверку судов проводят совместные инспекционные группы.

• Откуда и куда везут зерно

Вывоз зерна происходит через три украинских порта: Одесса, Черноморск и Южный (все в Одесской области). Корабли направляются в Стамбул (Турция), где после инспекции продолжают свой путь к месту назначения.

Больше всего грузов из Украины было доставлено: в Китай (6,7 млн тонн), Испанию (5,1 млн), Турцию (2,97 млн), Италию (2 млн) Нидерланды (1,7 млн) и Египет (1,2 млн тонн).

По состоянию на март 2023 года в ООН сообщали, что экспорт пшеницы происходил преимущественно в развивающиеся и наименее развитые страны (65% от общего объема). Украинская кукуруза почти поровну экспортируется в развитые страны (51%) и развивающиеся страны (49%).

По данным МИД Украины, на конец марта в страны Африки было экспортировано 11,6% агропродукции, Азии – 48,2%, Европы – 40,2%. В ведомстве отмечали, что часть закупленных странами Европы украинских зерновых отправляется как гуманитарный реэкспорт в Африку и Азию.

В рамках зернового коридора гуманитарную продовольственную помощь в Афганистан, страны Африки и Йемена доставляют суда, зафрахтованные Всемирной продовольственной программой ООН (WFP). На середину марта 2023 года WFP таким образом отправила более 481 тыс. тонн пшеницы.

Также действует основанная Украиной продовольственная инициатива Grain from Ukraine. Ее суть заключается в закупке странами-донорами аграрной продукции украинских производителей и ее поставках странам Африки и Азии, которые находятся на грани голода. Украина реализует ее в партнерстве с WFP.

• Выгоды для Украины

Еще при запуске зернового коридора в Кабмине прогнозировали, что деблокада портов ежемесячно будет давать минимум $1 млрд валютной выручки для украинской экономики.

В то же время аграрный сектор получит возможность спланировать посевную в следующем году.

• Глобальное влияние соглашения

В ООН отмечают, что разблокирование экспорта из Украины помогло стабилизировать рынки и ограничить рост цен.

Согласно данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), мировые цены на продовольствие падают 12 месяцев подряд и уже снизились на 20,5% по сравнению с историческим максимумом в марте 2022 года. В частности, индекс цен на зерновые за год снизился на 18,6%.

Причина ясна: после снятия блокады с украинских портов количество продовольствия на мировом рынке выросло, что способствовало его удешевлению.

Кроме того, зерновое соглашение повлияло на борьбу с голодом в Северной и Восточной Африке, в Азии и на Ближнем Востоке, объяснил DW глава Группы экспертов ООН по продовольственной безопасности и питанию Бернард Леманн. По его словам, без него “возник бы дефицит зерна для импорта в эти регионы, и цены выросли бы еще больше”.

Саботаж РФ: почему экспорт зерна оказался под угрозой

Украинская сторона предлагала сделать зерновое соглашение бессрочным с автоматическим продлением на 120 дней. Киев хотел бы расширить географию портов на Николаевскую область и увеличить номенклатуру товаров на экспорт.

В то же время, РФ перед каждым продолжением Черноморской зерновой инициативы ищет причины, чтобы выйти из нее, используя еду как оружие.

С ноября 2022 года представители РФ саботировали и искусственно задерживали инспекцию кораблей в проливе Босфор, создавая очередь из десятков судов. По оценкам Кабинета министров Украины, это привело к сокращению объемов экспорта украинской агропродукции на 15-18 млн тонн.

А в марте этого года агрессор прибег к шантажу, заявив, что соглашается на продление инициативы всего на 60 дней.

Несмотря на это, 18 марта зерновое соглашение удалось вновь пролонгировать. Вице-премьер Александр Кубраков заявил, что действие документа продлили на 120 дней.

В ООН не уточнили сроки. Хотя ранее спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик подтверждал, что условия зерновой инициативы предусматривают продление именно на 120 дней.

В то же время в РФ утверждают, что соглашение будет действовать только 60 дней, до 18 мая.

24 апреля в Минобороны РФ обвинили Украину в якобы нарушении гарантий в рамках зернового соглашения – из-за очередных “хлопков” в оккупированном Крыму. В России утверждали, что это якобы ставит под угрозу продление зернового соглашения после 18 мая.

А 26 апреля российская сторона вновь заблокировала Черноморский зерновой коридор. Из-за этого 4 корабля не смогли покинуть порты Черноморск, Одесса и Южный. Среди них судно AKDENIZ-M, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН по доставке пшеницы в Эфиопию. Еще одно судно ждало прохода в порт Одессы.

Несмотря на призывы мирового сообщества (например, стран G7) к продлению и расширению экспорта украинского зерна, РФ продолжает политику шантажа и торгов.

На днях глава российского МИД Сергей Лавров во время визита в ООН заявил, что ситуация якобы “зашла в тупик”. Для продления соглашения Москва требует от Запада устранить препятствия для экспорта зерна и удобрений из РФ.

Как информирует агентство BBC, экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ не попал под прямые санкции Запада. Однако Москва утверждает, что вторичные санкции по страхованию и логистике существенно его усложняют.

Среди других требований РФ: возвращение Россельхозбанка в глобальную платежную систему SWIFT; восстановление поставок сельхозтехники в Россию и ее сервисное обслуживание; снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских судов и грузов; возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса.

– Безусловно, эти требования невозможно полностью удовлетворить, и россияне это знают. Они снова пытаются использовать еду, чтобы получить все возможные уступки, – отметил в комментарии Голосу Америки профессор Стивен Флинн, директор-основатель Института глобальной устойчивости при Северо-восточном университете Бостона.

Издание Politico пишет, что РФ направила письмо в Совместный координационный центр зерновой инициативы, в котором объявила, что регистрация судов будет продолжаться только до 18 мая.

– Это позволит избежать коммерческих потерь и предотвратить возможные риски безопасности, — говорится в письме агрессора, которое цитирует Politico.

Издание отмечает, что это выглядело “как скрытая угроза, что российские военные могут начать атаковать коммерческие суда в Черном море” после 18 мая.

Politico предполагает, что Запад вряд ли уступит требованиям РФ: Евросоюз и США настаивают, что их санкции не препятствуют российскому экспорту продовольствия или удобрений.

Реальная угроза или шантаж: может ли РФ выйти из зерновой сделки

Политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV отметил, что РФ теоретически может выйти из соглашения, однако вряд ли это сделает. Для Москвы зерновая инициатива важна в двух аспектах:

1. Во-первых, это инструмент давления и параллельно коммуникации с западным цивилизованным миром.

– Пока есть это соглашение, к ним хоть как-то прислушиваются, и они могут даже пытаться под соусом этого соглашения лоббировать некоторые свои интересы. Что они в принципе и делают. У них не очень выходит, но такая опция остается, – объяснил политолог.

2. Во-вторых, для РФ соглашение является элементом давления на Украину. Агрессор считает, что таким образом сможет влиять на экономическое развитие нашей страны, срывать посевную кампанию, торговлю зерном и “иногда устраивать определенные рукотворные кризисы” (что и делает сейчас).

По словам Рейтеровича, партнеры Украины в ситуации с зерновым шантажом могут оказывать на РФ информационное и санкционное давление.

– Они могут влиять информационно: связывать все возникающие проблемы с продовольствием с деятельностью РФ. Во-вторых, дополнительные санкции, в том числе и в отношении продукции, чрезвычайно важной для РФ. К примеру, минеральные удобрения. И третий момент – РФ просто потеряет диалоговую площадку: если они выйдут из соглашения, Запад прекратит с ними говорить по многим другим вопросам, – рассказал политолог.

Аналитик Украинского института будущего Илия Куса не исключает вероятности, что Россия может заблокировать зерновое соглашение на несколько месяцев.

– Возможно, даже на несколько месяцев для того, чтобы выбить для себя больше уступок в вопросе санкций со стороны Евросоюза, — объяснил эксперт в комментарии Фактам ICTV.

По словам Кусы, если это действительно произойдет, то повлияет на стоимость зерна на мировом рынке в сторону роста и ударит по странам, которые его покупают. То есть они будут вынуждены покупать зерновые дороже.

– По нам это ударит в том плане, что мы не сможем получать валюту за экспорт зерна. Если это будет надолго, то, например, может привести к проблеме дефицита валюты в определенном сегменте нашей экономики. Но это только в случае очень длительной блокировки. Я думаю, что РФ не будет долго блокировать. Они могут заблокировать на несколько месяцев, где-то до августа, попытаются получить от Запада какие-то новые преференции и затем вернутся в зерновое соглашение, — подчеркнул эксперт.

Западные партнеры, по его мнению, могут усиливать давление на Россию через те страны, которые зависят от экспорта украинских зерновых. Речь идет о государствах Африки и Юго-Восточной Азии (например, о Китае и Индии).

Не разозлить Турцию и Китай

Собеседники Фактов ICTV сходятся во мнении, что РФ вряд ли захочет конфликтовать с Турцией, являющейся стороной зерновой сделки.

Илия Куса считает, что Москва ожидает результатов президентских выборов в Турции, которые должны пройти уже в мае, и от них многое зависит. К примеру, если нынешний турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сможет переизбраться, РФ не будет подрывать зерновое соглашение.

Если же победит представитель оппозиции, все будет зависеть от ее действий.

– Если она, например, займет откровенную антироссийскую позицию, Россию политически ничто не будет удерживать, и она может либо отказаться от зерновой сделки, либо инициировать переговоры по ней. Например, чтобы туда зашли другие страны, или на каких-то новых условиях. То есть они будут повышать ставки, – проинформировал аналитик.

Игорь Рейтерович, в свою очередь, убежден, что Турция будет выступать за пролонгацию зерновой инициативы вне зависимости от того, кто победит на выборах. Поэтому Анкара “крайне негативно и радикально агрессивно” будет реагировать на любые попытки РФ выйти из соглашения. Политолог убежден, что Москва может шантажировать этим вопросом, выбивать себе дополнительные преференции, но не рискнет политико-экономическими отношениями с Турцией.

Экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телемарафона 27 апреля напомнил о факторе Китая, для которого Украина является важным торговым партнером “в плане продуктовой безопасности”.

– Возможно, это склоняло РФ к зерновому соглашению – влияние Китая. Потому что для КНР важна украинская кукуруза, – заявил эксперт.

На вопрос Китая в комментарии Фактам ICTV обратил внимание и Павел Мартышев, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSЕ). Он объяснил, что Пекин сейчас хочет избавиться от зависимости от США в сфере поставок кукурузы. Поэтому китайцы заинтересованы в том, чтобы зерновой коридор работал. Гарантирование экспорта зерна является одним из пунктов так называемого мирного плана, представленного МИД КНР.

– Им не нравятся эти инспекции в Босфоре, когда россияне проверяют китайские суда. Поэтому мне кажется, что какой-то фигурой в зерновом соглашении является еще и Китай. В мирном плане КНР есть пункт, что зерновое соглашение должно работать, — подчеркнул аналитик KSЕ.

Зерновой шантаж РФ: как повлияет на Украину и какие альтернативы

Павел Мартышев обратил внимание, что Россия усилила зерновые угрозы на фоне проблем с экспортом украинской агропродукции через западные границы – в страны ЕС. В настоящее время соседние с Украиной страны (такие как Польша, Словакия, Венгрия) заблокировали импорт продовольствия.

По словам Мартышева, россияне воспользовались этой ситуацией и выдвинули ряд требований для пролонгации зерновой инициативы.

Аналитик KSЕ рассказал, что альтернативой морскому пути является железнодорожный и автомобильный маршруты через Европу. Кроме того, остается экспорт устьем Дуная, который удалось разблокировать после освобождения острова Змеиный.

Однако блокировка зернового коридора, в сочетании с проблемами на западной границе, может привести к миллиардным потерям для экономики Украины.

– Это миллиарды долларов (потерь, – Ред.), поскольку у нас кукуруза, пшеница идет в основном морем. Ее не очень выгодно экспортировать через западные границы (из-за транспортных расходов, – Ред.). В общем, это коллапс экспорта. У нас останется только Дунай и какой-то частичный транзит через Румынию и Польшу. У нас в июле будет уборочная кампания озимых культур. Уже будет проблема, куда деть. И у нас еще не вывезена большая часть кукурузы. Таким образом это очень плохой сценарий, его лучше даже не рассматривать, — подчеркнул Мартышев.

Эксперт добавил, что аграрный экспорт стал важным источником поступления валюты в Украину в условиях полномасштабной войны. Это позволяет поддерживать стабильность гривны. Так что проблемы с экспортом могут негативно отразиться на национальной валюте.

Кроме того, следует не забывать об украинских аграриях, получающих от экспорта средства на ту же посевную кампанию.

Мартышев уточнил, что цены на мировом продовольственном рынке пока продолжают снижаться, несмотря на зерновые угрозы РФ. Это свидетельствует о том, что зернотрейдеры достаточно скептически относятся к шантажу Москвы.

– Рынок, я бы сказал, не очень доверяет тому, что Россия выйдет из зерновой сделки. Если бы рынок “пугался”, то цены сейчас бы уже росли. То есть, зернотрейдеры думают, что РФ просто блефует и останется в зерновом соглашении после 18 мая, — отметил аналитик.

Сергей Фурса, в свою очередь, прогнозирует, что даже если возникнут проблемы в рамках зернового соглашения из-за политической ситуации в Турции и большего давления РФ, несколько месяцев “не будут критическими для украинских аграриев”. Главное, по его словам, – это понимание, что “где-то с сентября” зерновой коридор снова полноценно заработает.

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