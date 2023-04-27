Погибли и получили ранения работники Харьковоблэнерго: РФ атаковала Токаревку
Ориентировочно в 16:30 27 апреля российские войска обстреляли село Токаревка Харьковского района.
Пострадали работники Харьковоблэнерго, работавшие над восстановлением линий электропередачи.
– К сожалению, один человек погиб, еще четверо получили ранения, – сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Отметим, что 27 апреля российские оккупанты уже не впервые обстреливают села в Харьковском районе.
В частности, после девяти утра армия РФ из артиллерии попала в двухэтажный многоквартирный дом в селе Липцы.
В результате обстрела повреждено восемь квартир.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 428-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Олег Синегубов
Фото: КНП Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС