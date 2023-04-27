Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Україна Срочно
Срочно
Татьяна Забожко, редактор ленты

Погибли и получили ранения работники Харьковоблэнерго: РФ атаковала Токаревку

Швидка допомога

Ориентировочно в 16:30 27 апреля российские войска обстреляли село Токаревка Харьковского района.

Пострадали работники Харьковоблэнерго, работавшие над восстановлением линий электропередачи.

– К сожалению, один человек погиб, еще четверо получили ранения, – сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Отметим, что 27 апреля российские оккупанты уже не впервые обстреливают села в Харьковском районе.

В частности, после девяти утра армия РФ из артиллерии попала в двухэтажный многоквартирный дом в селе Липцы.

В результате обстрела повреждено восемь квартир.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 428-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов

Фото: КНП Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС

Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Прямое попадание в дом: РФ ударила из артиллерии по селу под Харьковом
Обстріл села Липці Харківського району 27 квітня 2023
Удар из ЗРК С-300 по музею Купянска: под завалами нашли еще одну погибшую
Обстріл Куп'янська 25 квітня 2023
Оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Харьковщины — что известно
Погибли и получили ранения работники Харьковоблэнерго: РФ атаковала Токаревку
Одна из ракет разорвалась в воздухе. Последствия ночного обстрела Харьковщины
Погибли и получили ранения работники Харьковоблэнерго: РФ атаковала Токаревку
Пока РФ била из ЗРК С-300, в Харькове вспыхнул пожар на АЗС
Пожежа на АЗС у Харкові
Видео
Мировые новости
Споры и сомнения: в ЕС не спешат помогать Украине снарядами

В Люксембурге состоялось заседание глав МИД Евросоюза. Там шли дебаты по закупке и поставке новых снарядов для Украины, поскольку по этому вопросу до сих пор существуют противоречия.

Наталья Луценко
Спецполив, подсветка и стерильность: как функционирует вертикальная ферма в Виннице
Погибли и получили ранения работники Харьковоблэнерго: РФ атаковала Токаревку
Бесплатная помощь женщинам в Николаеве: как работает мобильное пространство Вільна
Погибли и получили ранения работники Харьковоблэнерго: РФ атаковала Токаревку
Победители Премии PinchukArtCentre – лауреаты и их невероятные работы
PinchukArtСentre
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (26.04.2023)
Погибли и получили ранения работники Харьковоблэнерго: РФ атаковала Токаревку
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь