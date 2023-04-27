Ориентировочно в 16:30 27 апреля российские войска обстреляли село Токаревка Харьковского района.

Пострадали работники Харьковоблэнерго, работавшие над восстановлением линий электропередачи.

– К сожалению, один человек погиб, еще четверо получили ранения, – сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Отметим, что 27 апреля российские оккупанты уже не впервые обстреливают села в Харьковском районе.

В частности, после девяти утра армия РФ из артиллерии попала в двухэтажный многоквартирный дом в селе Липцы.

В результате обстрела повреждено восемь квартир.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 428-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов

Фото: КНП Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС

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