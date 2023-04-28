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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Двое травмированных: россияне ударили по городу Украинка Киевской области

Вибух
Фото: Depositphotos

Утром 28 апреля российские войска нанесли ракетный удар по городу Украинка Киевской области.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

В городе, отмечает Игорь Клименко, травмы получили два человека.

На месте попадания работают спасатели и полицейские.

Вся помощь людям будет оказана как можно быстрее, уверяет министр МВД.

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