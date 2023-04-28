На сегодня известно о 73 случаях пыток и убийства украинских военнопленных — Офис генпрокурора

Офису генерального прокурора Украины на сегодня известно о 73 случаях умышленных пыток и убийства украинских военнопленных российскими оккупантами.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Там отмечают, что украинские правоохранительные органы ведут досудебное расследование 265 преступлений, совершенных россиянами против украинских военнопленных.

– В настоящее время пострадавшими от таких преступлений являются более 1 500 украинских военнослужащих, из которых 73 — умышленно убиты, – говорится в сообщении.

По фактам жестокого обращения с военнопленными пока заочно сообщено о подозрении двум лицам, среди них одному – по факту убийства. Следствие в других производствах продолжается, отмечают в Офисе генпрокурора.

Напомним, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что за девять месяцев украинская сторона получила несколько десятков видео с жестокими издевательствами и казнями военных ВСУ. Он отметил, что россияне целенаправленно снимают и выкладывают в сеть видео издевательств и пыток украинских бойцов, чтобы поддерживать “градус антиукраинской истерии” внутри самой России, а также чтобы мотивировать своих военных.

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