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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Российский террор получит ответ – реакция Зеленского на удары по Умани и Днепру

Российский террор получит ответ – реакция Зеленского на удары по Умани и Днепру
Фото: Офис президента

Российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира, и он его получит.

В этом заверил президент Украины Владимир Зеленский после утреннего обстрела Украины 28 апреля.

– Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей приближает государство-террориста только к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают.

Мы не забудем ни одно преступление, не дадим ни одному оккупанту избежать ответственности, – подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский
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