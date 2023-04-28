Татьяна Забожко, редактор ленты
Российский террор получит ответ – реакция Зеленского на удары по Умани и Днепру
Российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира, и он его получит.
В этом заверил президент Украины Владимир Зеленский после утреннего обстрела Украины 28 апреля.
– Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей приближает государство-террориста только к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают.
Мы не забудем ни одно преступление, не дадим ни одному оккупанту избежать ответственности, – подчеркнул глава государства.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.