Российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира, и он его получит.

В этом заверил президент Украины Владимир Зеленский после утреннего обстрела Украины 28 апреля.

– Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей приближает государство-террориста только к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают. Мы не забудем ни одно преступление, не дадим ни одному оккупанту избежать ответственности, – подчеркнул глава государства.

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