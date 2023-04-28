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Татьяна Ковальчук, выпускающий редактор

Над Киевом сбили 11 ракет и два беспилотника

Над Киевом сбили 11 ракет и два беспилотника
Фото: Depositphotos

В Киеве в ночь на 28 апреля раздались звуки взрывов. В это время уже была объявлена воздушная тревога в столице и по всей стране.

Обновлено в 6.42. В КМВА сообщили, что над воздушным пространством Киева было уничтожено 11 крылатых ракет и 2 БПЛА.

Предварительно, в результате падения обломков, в Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие.

В результате вражеской атаки жертв среди населения или разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

До этого областная военная администрация сообщала об угрозе ракетной атаки.

— Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!, — сообщает Киевская городская военная администрация.

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Київ
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