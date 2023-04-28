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Юлия Соколова, редактор ленты

Западная артиллерия 155 калибра не подпускает врага к позициям ВСУ – генерал Тарнавский

ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Современная артиллерия 155 калибра, полученная от западных партнеров, не позволяет российским войскам приблизиться к позициям Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказал командующий оперативной группировкой войск Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Он объяснил, что на этом этапе войны задача украинских воинов состоит в том, чтобы не подпускать оккупантов к своим позициям.

– На данном этапе боевых действий нашей целью является прежде всего сдерживание россиян на дальних подступах к нашим позициям, не дать им развернуться и подойти к переднему краю. Нам это удается, прежде всего, благодаря артиллерийским системам иностранного производства 155 калибра, — подчеркнул генерал.

Он уточнил, что западная артиллерия позволяет ВСУ реализовать многие планы на поле боя.

Тарнавский добавил, что на ход боевых действий также влияют средства разведки и системы дистанционного минирования, полученные от союзников.

Генерал напомнил, что в начале полномасштабной войны основной силой сдерживания войск РФ были артиллерийские подразделения, вооруженные системами калибра 122 мм, 150 мм и 152 мм.

– Сейчас многие подразделения сменили их на более современный 155 калибр, и теперь получают преимущество на некоторых участках фронта, очень точно уничтожая боевые порядки противника, — отметил Тарнавский.

На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны военного блока уже поставили Украине 98% обещанной помощи.

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Источник: Интерфакс-Украина
Война в Украине, ВСУ, Російська агресія
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