Министерство обороны Великобритании опубликовало запрос на информацию о военном оборудовании для использования украинскими военными, финансируемом в рамках Фонда поддержки Украины. Одним из указанных направлений являются ракеты с дальностью от 100 до 300 км.

Об этом пишет польское милитарное издание Defence24 со ссылкой на запрос Британии.

Фонд поддержки Украины, о котором идет речь, является инициативой Великобритании при участии Исландии, Норвегии, Швеции и Дании, а также Литвы, направленной на быструю закупку военного оборудования для Украины.

Проекты в рамках этой инициативы также открыты для участия других стран: компании из более чем 40 стран подписались на участие в первом — уже завершенном — выпуске фонда.

Общая стоимость фонда на сегодняшний день составляет более £520 млн (около $654 млн). Из этой суммы £200 млн уже распределены, в том числе на беспилотные летательные аппараты и системы разведки, средства противовоздушной обороны, а также запасные части для существующих транспортных средств украинской армии.

В настоящее время проходит второй раунд конкурса фонда, а заявки можно подавать по двум направлениям: ударные системы дальнего действия и поддержка военной мобильности, до 4 и 9 мая соответственно.

— Наибольший интерес, конечно, представляет первое направление. Британцы используют довольно открытую формулу требований, поскольку “ключевыми требованиями” являются: ракета или реактивный снаряд, запускаемый с суши, земли, моря, с полезной нагрузкой от 20 до 490 кг и дальностью от 100 до 300 км, — пишет издание.

Таким образом, на практике может быть предложена практически любая ракетная система с дальностью стрельбы не менее 100 км. Разумеется, наряду с “ключевыми” требованиями включаются “желательные”, в том числе, устойчивость к помехам, возможность планирования миссии или низкая вероятность перехвата средствами ПВО, а также уровень технической готовности не менее 8.

Какие варианты закупок могут быть для Украины

Когда поднимается вопрос о ракетах дальнего действия, речь идет о поиске возможностей, которых сегодня у Украины нет или есть в остаточном количестве, пишет издание.

Сегодня в распоряжении Украины есть возможность наносить удары на расстоянии свыше 85 км (максимальная дальность стрельбы ракет GMLRS).

Также, для ударов на более дальние расстояния, ВСУ могут использовать модернизированные ракеты Вильха-М и некоторые (немногочисленные) типы беспилотников.

Ситуация может измениться после поставки снарядов GLSDB из США, но их передача может занять много времени, поскольку они поступают не с военных складов, а с заводов по производству данного оружия.

Издание указывает, что сегодня также трудно найти готовое решение с такими параметрами на европейском оборонном рынке или даже в вооруженных силах стран Европы, по крайней мере, в отношении артиллерийских ракетных установок или, шире, ракет класса земля-земля (поскольку они будут наиболее доступны для Украины, ракеты, запускаемые с самолетов или кораблей, потребуют интеграции).

Исключением может быть турецкая ракета TRG-300 с дальностью 120 км (или другие, еще более тяжелые ракеты того же производителя), но неясно, решит ли Анкара предоставить такое оружие Украине.

— Однако также возможно, что британский спрос будет удовлетворен производителями, комбинирующими или развивающими существующие решения, как это было в случае с ракетой SDB наземного базирования, которая использует элементы двигательной установки артиллерийских ракет M26 (большое количество систем этого типа доступно после отказа от кассетных боеголовок) и бомб SDB-I, изначально предназначенных для сбрасывания с самолетов, — пишет издание.

Европейские компании уже сообщали в прошлом, что они работают над компонентами для управляемых ракет, например, испанская компания Escribano Mechanical & Engineering сообщила, что FGK (Fuze Guidance Kit) может быть использован для управления ракетами калибра от 70 до 350 мм. Таким образом, если можно объединить систему наведения, двигательную установку (пусть даже только от ракеты M26) и боевую нагрузку класса бомба весом 100 кг (например, американскую Mk 81), то это может привести к созданию ракетной системы.

Конечно, возможны и другие варианты, тем более что уровень технологической готовности указан как “желательное”, но не “ключевое” требование, что открывает путь для решений, требующих дальнейшей разработки.

Также, отмечает издание, ни в коем случае нельзя считать предрешенным, что план по закупке ракет для Украины осуществится.

— Однако сам факт того, что британцы рассматривают такой вариант, демонстрирует желание оказать долгосрочную поддержку Киеву и повысить его боевые возможности, а также стремление диверсифицировать цепочки поставок, — пишет издание.

В конце концов, в рамках такой программы можно было бы приобрести ракеты, совместимые с пусковыми установками HIMARS и других РСЗО, тем самым уменьшив давление на потребление запасов ракет GMLRS, поставляемых в основном американцами.

Издание отмечает, что Украина нуждается в долгосрочной поддержке, поскольку даже если боевые действия прекратятся, угроза не исчезнет, и могут пройти десятилетия, прежде чем украинская экономика сможет самостоятельно нести бремя финансирования армии для обеспечения ее эффективной обороны.

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