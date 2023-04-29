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Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 29.04.2023 — ситуация на фронте

війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Противник и в дальнейшем сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки совершил 48 атак на указанных участках фронта.

Карта боевых действий в Украине на 29.04.2023

карта боїв

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах РФ.

За прошедшие сутки враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Семеновка, Леоновка, Костобобров, Гремяч, Ромашково; совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Леоновка и Бучки Черниговской области; Ромашково, Вольная Слобода, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино и Ободы Сумской области, а также Мороховец, Липцы, Гатище, Волоховка, Нестерно, Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Красное Первое, Новомлинск, Фиголевка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки и южнее Дибровы. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Новоегоровка, Невское, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Спирное, Ивановка. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области; Терны, Верхнекаменское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток, противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки и Часового Яра.

Нанес авиационные удары по Бахмуту и Богдановке. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Хромовое, Часов Яр, Григорьевка, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки нашими защитниками были отражены атаки противника в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по Угледару, Пречистовке и Шахтерскому Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия, однако совершил обстрелы более 45 населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения.

Среди них — Малиновка, Затишье, Малая Токмачка, Каменское, Ивановка Запорожской области; Республиканец, Томарино, Тягинка, Херсон, Белозерка и Янтарное Херсонской области. Есть погибшие и раненые среди мирных людей, повреждены жилые дома.

Потери РФ в войне на 29.04.2023:

  • личного состава — около 190 040 (+580) человек ликвидировано,
  • танков — 3697 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 7184 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 2908 (+3) ед,
  • РСЗО — 543 ед,
  • средств ПВО — 294 ед,
  • самолетов — 308 ед,
  • вертолетов — 294 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2471 ед,
  • крылатые ракеты — 932 (+21) ед,
  • кораблей/катеров — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5836 (+17) ед,
  • специальная техника — 355 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 430-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW
Война в Украине, Карта
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