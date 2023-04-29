Малиновская Ангелина, редактор ленты
Минус три беспилотника. На Востоке и Юге Воздушные силы сбили Shahed и OTР
29 апреля около 04:00 утра силами и средствами воздушного командования Восток Воздушных сил ВС Украины уничтожено два ударных БпЛА типа Shahed.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Кроме того, отмечается, что около 10:00 на южном направлении в зоне ответственности воздушного командования Юг противовоздушной обороной сбит вражеский БпЛА оперативно-тактического уровня.
Напомним, что во время обстрела Украины 28 апреля было сбито 21 ракету Х-101/Х-555 и два БпЛА.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 430-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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