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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Минус три беспилотника. На Востоке и Юге Воздушные силы сбили Shahed и OTР

Минус три беспилотника. На Востоке и Юге Воздушные силы сбили Shahed и OTР
Фото: Getty Images

29 апреля около 04:00 утра силами и средствами воздушного командования Восток Воздушных сил ВС Украины уничтожено два ударных БпЛА типа Shahed.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Кроме того, отмечается, что около 10:00 на южном направлении в зоне ответственности воздушного командования Юг противовоздушной обороной сбит вражеский БпЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, что во время обстрела Украины 28 апреля было сбито 21 ракету Х-101/Х-555 и два БпЛА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 430-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Безпілотники, Война в Украине, Російська агресія
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