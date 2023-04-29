Служба безопасности Украины задержала еще шесть коллаборантов, которые помогали РФ проводить псевдореферендумы на временно захваченных территориях Херсонской и Луганской областей.

Как отметили в пресс-центре СБУ, в начале полномасштабной войны эти лица добровольно перешли на сторону врага.

Они согласились помогать рашистам в проведении фейковых “референдумов”.

В Херсонской области СБУ разоблачила пятерых коллаборанток – жительниц Бериславского и Херсонского районов. Во время временной оккупации они входили в так называемые “избирательные участки”.

– В сопровождении российских военных они обходили дома местных жителей и заставляли их “проголосовать” за незаконное присоединение области к стране-агрессору, — отметили в СБУ.

За сотрудничество с врагом злоумышленницы получали “вознаграждение” в российских рублях.

Кроме того, СБУ во время спецоперации задержала жительницу временно оккупированного Старобельского района (Луганская область). Коллаборантка была “членом территориальной избирательной комиссии” во время псевдореферендума, составляла так называемые списки “избирателей”, выдавала фейковые “бюллетени”, а также готовила “протокол голосования”.

В апреле 2023 года злоумышленница выехала на подконтрольную Украине территорию, чтобы оформить соцвыплаты, после чего планировала вернуться назад. Однако сотрудники СБУ вовремя ее задержали.

Все шесть коллаборанток получили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (грозит лишение свободы на 5-10 лет с возможной конфискацией имущества);

ч. 5 ст. 111-1 – коллаборационная деятельность (лишение свободы на 5-10 лет с лишением права занимать определенные должности сроком от 10 до 25 лет и с возможной конфискацией имущества).

Трем из них суд уже избрал меру пресечения в виде ареста.

Недавно СБУ разоблачила главу Полтавского районного суда, которая добровольно согласилась сотрудничать с ФСБ РФ и передала данные о защитниках Мариуполя.

Источник : СБУ

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