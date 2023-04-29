Публикации в прессе не помогают: Зеленский о начале контрнаступления

Время и лишняя информация, все равно фейковая она или правдивая, влияют на начало контрнаступления Украины и это точно не помогает.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам, отвечая на вопрос, почему контрнаступление еще началось.

— Контрнаступление зависит не только от боевых машин. Боевые машины или бронированная техника – одна из составляющих наступательной операции. Иногда, как я сказал, существуют информационные угрозы. И скажу вам откровенно я об этом ни разу не высказывался, но иногда есть информация, выходящая в той или иной прессе, и это, к сожалению, не только российская пресса. И я считаю, что эта информация, она, скажем так, не помогает, — отметил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что лишняя информация не остановит Украину, даже если она будет появляться ежедневно.

— Нас все это не остановит и мы все равно пойдем вперед и точно победим, — подчеркивает глава государства.

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