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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Россия из-за шторма уменьшила количество кораблей в Черном море – Гуменюк

російський корабель
Фото: Depositphotos

Россия несколько уменьшила корабельную группировку в Черном море, но ракетоносители остались на месте.

Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Единые новости.

По ее словам, вчера в Черном море было 17 боевых кораблей, а сейчас — 14. Но два надводных ракетоносителя находятся на боевом дежурстве, их максимальный залп может достигать 16 калибров.

— Это означает, что они готовы к пускам, но не факт, что они их будут осуществлять, поскольку, помним, количество Калибров у них не слишком большое на этом этапе, и восстанавливать их сложно, — сказала Гуменюк.

Она добавила, что погода существенно ухудшилась, на море фиксируется шторм — 4-5 баллов, что мощно для Черного моря.

Недавно Гуменюк сообщала, что ВСУ зачищают передовую полосу левого берега Днепра в Херсонской области, несмотря на постоянные обстрелы правобережья российскими оккупантами.

По ее словам, это пока контрбатарейный режим борьбы.

Война в Украине, Російська агресія, Черное море
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