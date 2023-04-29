Обостряется гуманитарный кризис: на Луганщине гражданские не могут получить медицинские услуги
Во временно оккупированных районах Луганской области обостряется гуманитарный кризис, поскольку большинство медикаментов идут на нужды россиян.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что после перевода большинства больниц области в формат работы военных госпиталей гражданское население не может получить медицинские услуги.
— В то же время люди столкнулись с серьезным дефицитом медикаментов, поскольку предпочтение в лечении отдает российский военный руководитель оккупационных органов, — говорится в сообщении.
В то же время, в регионе, существенно выросли цены на продукты первой необходимости. Вместе с увеличением цен растет безработица.
К слову, ранее Генштаб сообщал, что оккупанты прикрываются живым щитом , обустраивая школы под военные объекты.