Адресуйте призывы к мирным переговорам Путину, а не Зеленскому — МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис посоветовал тем, кто призывает к мирным переговорам адресовать свои желания президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

– Вы не просите “обе стороны” “обсудить мир” после вторжения. Вы просите захватчика уйти. Те, кто хочет мира, должны адресовать свои требования Путину, а не Зеленскому, – подчеркнул он.

К слову, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина не пойдет на мирные договоренности с кремлевским режимом и президентом РФ Путиным и на это есть несколько причин.

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