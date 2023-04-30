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Чехия рассмотрит признание депортации крымских татар актом геноцида – Петр Павел

президент Чехії Петр Павел
Фото: Getty Images

Президент Чехии Петр Павел планирует обсудить с членами парламента вопрос о признании депортации крымскотатарского народа в 1944 году актом геноцида.

Об этом он заявил на брифинге в Праге после визита в Украину.

Павел считает, что крымские татары очень длительное время, со времен правления Иосифа Сталина в СССР, подвергаются притеснениям со стороны РФ. Представители этого народа обратились к Петру Павелу во время его визита в Украину, чтобы Чехия присоединилась к ряду стран, осудивших депортацию крымских татар в 1944 году как акт геноцида.

– В прошлом произошло то, что можно с чистой совестью назвать геноцидом, хотя в Советском Союзе это называли переселением… Это переселение имело все признаки геноцида, – заметил президент и добавил, что обсудит этот вопрос с членами парламента.

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Кроме того, Петр Павел отметил, что крымские татары поддерживали Чехословакию в 1968 году, после ее оккупации СССР, и чехи не должны об этом забывать.

Геноцид, Депортация, Петр Павел, Україна, Чехия
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